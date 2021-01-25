25 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'da Feghouli şoku! Son durumu açıklandı

Galatasaray'da Feghouli şoku! İşte son durumu...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 Giriş Tarihi: 25.01.2021

'da maçında sakatlanan 'nin son durumu belli oldu. Sarı kırmızılıların yaptığı açıklamada yarın yapılacak tetkiklerinin ardından Cezayirli oyuncunun durumunun netlik kazanacağı belirtildi. İşte detaylar...

, 'in 22'nci haftasında cuma günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Bu arada, maçında adalesinde kasılma hisseden Feghouli'nin durumunun yarın netlik kazanacağı belirtildi.

'ndeki antrenmanda, dün akşam Yeni Malatyaspor ile oynanan lig müsabakasında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde duruldu. Son bölümde interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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Sarı-kırmızılılarda, Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sağ üst arka adale grubunda aşırı kasılma hisseden 'nin durumu, yarın yapılacak ileri tetkiklerinin ardından netlik kazanacak. ise tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde saha dönüş çalışmalarına devam etti. ve , tedavilerinin ardından ağırlıksız ortam düz koşularına başladı.

Galatasaray, maçının hazırlıklarına Çarşamba günü devam edecek.

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