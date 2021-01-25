Son dakika: Galatasaray'da Feghouli şoku! Son durumu açıklandı
Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Sofiane Feghouli'nin son durumu belli oldu. Sarı kırmızılıların yaptığı açıklamada yarın yapılacak tetkiklerinin ardından Cezayirli oyuncunun durumunun netlik kazanacağı belirtildi. İşte detaylar...
Galatasaray, Süper Lig'in 22'nci haftasında cuma günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Bu arada, Yeni Malatyaspor maçında adalesinde kasılma hisseden Feghouli'nin durumunun yarın netlik kazanacağı belirtildi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda, dün akşam Yeni Malatyaspor ile oynanan lig müsabakasında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde duruldu. Son bölümde interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
SAKAT FUTBOLCULARIN DURUMU
Sarı-kırmızılılarda, Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sağ üst arka adale grubunda aşırı kasılma hisseden Sofiane Feghouli'nin durumu, yarın yapılacak ileri tetkiklerinin ardından netlik kazanacak. Emre Taşdemir ise tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde saha dönüş çalışmalarına devam etti. Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından ağırlıksız ortam düz koşularına başladı.
Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına Çarşamba günü devam edecek.
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