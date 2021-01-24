Galatasaray'dan Kaan Ayhan bombası!

Galatasaray'da Luyindama'nın inişli çıkışlı grafik çizmesi nedeniyle stoper takviyesi yapma kararı alan Galatasaray, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan ve için İtalyanlarla masaya oturdu. Nicolo Schira'nın haberine göre sarı-kırmızılılar bu transferde oldukça ısrarcı.

Halil Dervişoğlu ve Onyekuru'yu İstanbul'a getiren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Beşiktaş derbisinde yaptığı iki kritik hatayla alınan mağlubiyette başrol oynayan Luyindama'nın inişli çıkışlı performansından rahatsız olan teknik direktör Fatih Terim, stoper takviyesi yapılmasını istedi.

Terim'den gelen talep üzerine girişimlere başlayan sarı-kırmızılı yönetimin, Sassuolo forması giyen milli oyuncular Kaan Ayhan'ı gündemine aldı.

MASAYA OTURULDU

Serie ekibinde forma şansı bulamayan iki futbolcuyu transfer etmek için İtalyanlarla görüşen yönetimin, satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.

Sassuolo'nun kiralama teklifine sıcak baktığı ancak Mert Müldür için sözleşmeye satın alma opsiyonu koydurmak istemediği belirtildi.

Görüşmeler olumlu ilerlerken, Galatasaray'ın iki futbolcudan birini kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor.



İtalyan gaezeteci Nicolo Schira'nın haberine göre sarı-kırmızılılar bu konuda görüşmelerini sürdürüyor.

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