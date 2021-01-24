24 Ocak 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'dan Kaan Ayhan bombası!

Süper Lig devinden Kaan Ayhan bombası!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.01.2021

'da Luyindama'nın inişli çıkışlı grafik çizmesi nedeniyle stoper takviyesi yapma kararı alan Galatasaray, forması giyen Ayhan ve için İtalyanlarla masaya oturdu. 'nın haberine göre sarı-kırmızılılar bu transferde oldukça ısrarcı.

ve 'yu 'a getiren 'da transfer çalışmaları devam ediyor.

derbisinde yaptığı iki kritik hatayla alınan mağlubiyette başrol oynayan Luyindama'nın inişli çıkışlı performansından rahatsız olan teknik direktör , stoper takviyesi yapılmasını istedi.

Terim'den gelen talep üzerine girişimlere başlayan sarı-kırmızılı yönetimin, forması giyen milli oyuncular Ayhan'ı gündemine aldı.
MASAYA OTURULDU

Serie ekibinde forma şansı bulamayan iki futbolcuyu transfer etmek için İtalyanlarla görüşen yönetimin, satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.

Sassuolo'nun kiralama teklifine sıcak baktığı ancak için sözleşmeye satın alma opsiyonu koydurmak istemediği belirtildi.

Görüşmeler olumlu ilerlerken, Galatasaray'ın iki futbolcudan birini kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor.

İtalyan gaezeteci 'nın haberine göre sarı-kırmızılılar bu konuda görüşmelerini sürdürüyor.


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