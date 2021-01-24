24 Ocak 2021, Pazar
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YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Wallace, Hadebe, Hafez, Chabake, Zeki, Acquah, Ndayıshımıye, Umut, Kubilay, Adem
Galatasaray: Muslera, Lınnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Arda, Feghouli, Babel
Galatasaray kritik sınavda! İşte Yeni Malatyaspor maçı 11'i
Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynadığı 3 maçın 2’sini kaybetti, bir maç da berabere bitti. Kupada da oldukça zorlandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında bugün Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray galibiyetten başka bir sonuç düşünmezken işi çok da kolay olmayacak. Cimbom, Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor'u deplasmanda hiç yenemedi. Sarı- siyahlılar 2 galibiyet alırken, 1 maç da berabere bitti. Ayrıca son 16 turunda da rakibini ancak penaltılar sonucu eleyebildi. Teknik direktör Fatih Terim'in bu nedenle oyuncularını uyardığı ifade edildi. (Fotomaç)
YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Wallace, Hadebe, Hafez, Chabake, Zeki, Acquah, Ndayıshımıye, Umut, Kubilay, Adem
Galatasaray: Muslera, Lınnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Arda, Feghouli, Babel
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