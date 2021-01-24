24 Ocak 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray kritik sınavda! İşte Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Aslan kritik sınavda! İşte Yeni Malatyaspor maçı 11'i
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 Giriş Tarihi: 24.01.2021

Galatasaray, ile deplasmanda oynadığı 3 maçın 2’sini kaybetti, bir maç da berabere bitti. Kupada da oldukça zorlandı.

Galatasaray, 'in 21. haftasında bugün 'la karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray galibiyetten başka bir sonuç düşünmezken işi çok da kolay olmayacak. Cimbom, Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor'u deplasmanda hiç yenemedi. Sarı- siyahlılar 2 galibiyet alırken, 1 maç da berabere bitti. Ayrıca son 16 turunda da rakibini ancak penaltılar sonucu eleyebildi. Teknik direktör 'in bu nedenle oyuncularını uyardığı ifade edildi. (Fotomaç)

YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Wallace, Hadebe, Hafez, Chabake, Zeki, Acquah, Ndayıshımıye, Umut, Kubilay, Adem

Galatasaray: Muslera, Lınnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Arda, Feghouli, Babel
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