Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci atağı! Yeniden masaya oturuldu
Transfer döneminde suskunluğunu Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu ile bozan Galatasaray, İrfan Can Kahveci transferini de bitirmenin peşinde. Sarı kırmızılılar milli oyuncu için daha önce Başakşehir cephesiyle masaya oturmuş ancak anlaşma sağlayamamıştı. Teknik Direktör Fatih Terim'in bu transferde ısrarcı olması yönetimi yeniden harekete geçirdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS transferleri)
Transferin bitmesine tam 7 gün kalırken, Sarı-Kırmızılılar'da çalışmalar hızlandırıldı. Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu açıklayan Aslan, Fatih Terim'in ekran önünde bizzat ismini verdiği İrfan Can Kahveci için de bastırıyor. Geçtiğimiz haftalarda birkaç kez milli oyuncu için Başakşehir'le masaya oturan Cim Bom olumlu yanıt alamamıştı. Ancak Başkan Mustafa Cengiz ve ekibinin bu transferi bitirmekte kararlı...
SPONSOR GÖRÜŞMELERİ OLUMLU
Fanatik'te yer alan habere göre; Cengiz ve kurmayları bu hafta içerisinde bir kez daha Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile biraraya gelecek. Transfer için sponsorlarla yapılan görüşmeler olumlu seyrederken, Galatasaray cephesi, Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği 25 yaşındaki futbolcu için tüm imkanlarını zorlayacak.
TÜM FORMÜLLER MASADA
Başakşehir, İrfan için pazarlıkları 14 milyon Euro'dan açmıştı. Galatasaray ise bu rakamı veremeyeceğini iletmiş ve başka formüllerle görüşmelere devam etmişti. Aslan'ın ilk önerisi bir miktar para ve Luyindama'yı vermek oldu. Ancak anlaşma sağlanamayınca Galatasaray son önerisini bir miktar para artı sonraki satıştan pay teklifiyle güncellemişti. Fakat bu pazarlıklardan da son aşamada bir sonuç çıkmamıştı.
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