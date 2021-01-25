25 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci atağı! Yeniden masaya oturuldu

Terim ısrarcı! Galatasaray'da İrfan Can atağı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 Giriş Tarihi: 25.01.2021

Transfer döneminde suskunluğunu ve ile bozan , transferini de bitirmenin peşinde. Sarı kırmızılılar milli oyuncu için daha önce cephesiyle masaya oturmuş ancak anlaşma sağlayamamıştı. Teknik Direktör 'in bu transferde ısrarcı olması yönetimi yeniden harekete geçirdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri ( transferleri)

Transferin bitmesine tam 7 gün kalırken, Sarı-Kırmızılılar'da çalışmalar hızlandırıldı. ve 'nu açıklayan Aslan, 'in ekran önünde bizzat ismini verdiği için de bastırıyor. Geçtiğimiz haftalarda birkaç kez milli oyuncu için 'le masaya oturan olumlu yanıt alamamıştı. Ancak Başkan ve ekibinin bu transferi bitirmekte kararlı...

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SPONSOR GÖRÜŞMELERİ OLUMLU

'te yer alan habere göre; Cengiz ve kurmayları bu hafta içerisinde bir kez daha Başakşehir Başkanı ile biraraya gelecek. Transfer için sponsorlarla yapılan görüşmeler olumlu seyrederken, cephesi, Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği 25 yaşındaki futbolcu için tüm imkanlarını zorlayacak.

TÜM FORMÜLLER MASADA

Başakşehir, İrfan için pazarlıkları 14 milyon Euro'dan açmıştı. Galatasaray ise bu rakamı veremeyeceğini iletmiş ve başka formüllerle görüşmelere devam etmişti. Aslan'ın ilk önerisi bir miktar para ve Luyindama'yı vermek oldu. Ancak anlaşma sağlanamayınca Galatasaray son önerisini bir miktar para artı sonraki satıştan pay teklifiyle güncellemişti. Fakat bu pazarlıklardan da son aşamada bir sonuç çıkmamıştı.

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