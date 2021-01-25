25 Ocak 2021, Pazartesi
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Futbola Benfica altyapısında başlayan ve 2019'dan bu yana A Takım kadrosunda yer alan Ferro, bu sezon Portekiz ekibiyle 6 resmi maçta yalnızca 216 dakika sahada kaldı. Önceki sezonların aksine bu sezon Benfica'da fazla forma şansı bulamayan Ferro, kısa süre içinde imza için İstanbul'a gelebileceği ileri sürüldü. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Portekizli yıldız, 1.92'lik boyuyla da hava toplarında hücum oyuncularına karşı avantaj sağlıyor. G.Saray scout ekibinin belirlediği isimlerin başında gelen Ferro'nun Benfica ile son dönemde sorun yaşadığı da belirtiliyor. (Fotomaç)
Portekiz'den flaş iddia! Galatasaray Ferro'nun peşinde
Listesinde birçok yıldız bulunan Galatasaray'ın gündemine yeni bir oyuncu girdi. Record Gazetesi, Aslan’ın 23 yaşındaki stoper Ferro'yu kadrosuna katmaya hazırlandığını ileri sürdü.
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, bir taraftan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Listesinde yerli-yabancı birçok isim bulunan sarı-kırmızılılar için bu kez Portekiz'den önemli bir iddia geldi. Ülkenin önemli gazetelerinden Record, Cimbom'un kadrosuna katmaya hazırlandığı yeni oyuncuyu yazdı. Haberde; Galatasaray'ın Benfica forması giyen Ferro ile uzun süredir ilgilendiği ve imza attırmaya hazırlandığı belirtildi. Portekiz takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki stoperin İstanbul'a gelmeye hazır olduğu da kaydedildi.
Futbola Benfica altyapısında başlayan ve 2019'dan bu yana A Takım kadrosunda yer alan Ferro, bu sezon Portekiz ekibiyle 6 resmi maçta yalnızca 216 dakika sahada kaldı. Önceki sezonların aksine bu sezon Benfica'da fazla forma şansı bulamayan Ferro, kısa süre içinde imza için İstanbul'a gelebileceği ileri sürüldü. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Portekizli yıldız, 1.92'lik boyuyla da hava toplarında hücum oyuncularına karşı avantaj sağlıyor. G.Saray scout ekibinin belirlediği isimlerin başında gelen Ferro'nun Benfica ile son dönemde sorun yaşadığı da belirtiliyor. (Fotomaç)
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