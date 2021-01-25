25 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Portekiz'den flaş iddia! Galatasaray Ferro'nun peşinde

Portekiz'den flaş iddia! Cimbom'a dev stoper
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 Giriş Tarihi: 25.01.2021

Listesinde birçok yıldız bulunan Galatasaray'ın gündemine yeni bir oyuncu girdi. Record Gazetesi, Aslan’ın 23 yaşındaki stoper 'yu kadrosuna katmaya hazırlandığını ileri sürdü.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, bir taraftan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Listesinde yerli-yabancı birçok isim bulunan sarı-kırmızılılar için bu kez 'den önemli bir iddia geldi. Ülkenin önemli gazetelerinden Record, Cimbom'un kadrosuna katmaya hazırlandığı yeni oyuncuyu yazdı. Haberde; Galatasaray'ın forması giyen ile uzun süredir ilgilendiği ve imza attırmaya hazırlandığı belirtildi. Portekiz takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki stoperin 'a gelmeye hazır olduğu da kaydedildi.



Futbola Benfica altyapısında başlayan ve 2019'dan bu yana A Takım kadrosunda yer alan Ferro, bu sezon Portekiz ekibiyle 6 resmi maçta yalnızca 216 dakika sahada kaldı. Önceki sezonların aksine bu sezon Benfica'da fazla forma şansı bulamayan Ferro, kısa süre içinde imza için İstanbul'a gelebileceği ileri sürüldü. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Portekizli yıldız, 1.92'lik boyuyla da hava toplarında hücum oyuncularına karşı avantaj sağlıyor. G.Saray scout ekibinin belirlediği isimlerin başında gelen Ferro'nun Benfica ile son dönemde sorun yaşadığı da belirtiliyor. (Fotomaç)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Türk hakemlerine güvenmiyorum "Türk hakemlerine güvenmiyorum"
Transferi canlı yayında duyurdu! Anlaşma tamam Transferi canlı yayında duyurdu! Anlaşma tamam
Süper Lig devinden Kaan Ayhan bombası! Süper Lig devinden Kaan Ayhan bombası!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör