25 Ocak 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray yeni transfer Henry Onyekuru'yu KAP'a bildirdi!

G.Saray Onyekuru'yu KAP'a bildirdi! Sezon sonunda opsiyon...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 Giriş Tarihi: 25.01.2021

, daha önce 1.5 sezon kiraladığı 'yu yeniden renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı takım Nijeryalı yıldızı 6 aylığına kiralarken, sözleşmenin sonunda satın alma opsiyonu da bulunuyor. İşte sözleşme şartları ve 'ya ödenecek ücret... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

, 'dan kiraladığı 'yu 'na (KAP) bildirdi. Kiralama bedeli olarak 650 bin euro ödeyecek olan sarı-kırmızılı takım, oyuncuya ise 6 aylığına 750 bin euro ödeyecek. Cimbom, sezon sonunda Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak isterse 4 milyon 350 bin euro daha Fransız kulübüne ödeme yapacak. Aslan'ın sezon sonunda 23 yaşındaki oyuncuyu alması halinde, kasasından toplam 5 milyon euro çıkmış olacak.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 650.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 11.06.2021 tarihine kadar Şirketimizin net 4.350.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Futbolcuya ise 2020-2021 futbol sezonu için net 750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray'da yeni transfer KAP'a bildirildi! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'da yeni transfer KAP'a bildirildi! Galatasaray'da yeni transfer KAP'a bildirildi!
F.Bahçe mi, G.Saray mı? İrfan Can'ın gitmek istediği takımı açıkladı F.Bahçe mi, G.Saray mı? İrfan Can'ın gitmek istediği takımı açıkladı
Galatasaray'da Feghouli şoku! İşte son durumu... Galatasaray'da Feghouli şoku! İşte son durumu...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör