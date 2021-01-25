Galatasaray yeni transfer Henry Onyekuru'yu KAP'a bildirdi!

Galatasaray, daha önce 1.5 sezon kiraladığı Henry Onyekuru'yu yeniden renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı takım Nijeryalı yıldızı 6 aylığına kiralarken, sözleşmenin sonunda satın alma opsiyonu da bulunuyor. İşte sözleşme şartları ve Monaco'ya ödenecek ücret... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru'yu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Kiralama bedeli olarak 650 bin euro ödeyecek olan sarı-kırmızılı takım, oyuncuya ise 6 aylığına 750 bin euro ödeyecek. Cimbom, sezon sonunda Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak isterse 4 milyon 350 bin euro daha Fransız kulübüne ödeme yapacak. Aslan'ın sezon sonunda 23 yaşındaki oyuncuyu alması halinde, kasasından toplam 5 milyon euro çıkmış olacak.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 650.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 11.06.2021 tarihine kadar Şirketimizin net 4.350.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Futbolcuya ise 2020-2021 futbol sezonu için net 750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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