Almanlardan flaş transfer iddiası! İlkay Gündoğan ve Galatasaray...
Arsenal forması giyen dünya yıldızı futbolcu Mesut Özil'in çocukluğunun takımı Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sport-1 kanalı, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ın birkaç sezon içinde Galatasaray'a transfer olabileceğini duyurdu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Mesut Özil çocukluğunun takımı Fenerbahçe'ye transfer olması Almanya'da ciddi bir gündem yarattı. Alman basını, ülkede yetişen Türk gençlerinin Bundesliga takımlarını değil de Türk takımlarını tutmalarını masaya yatırdı.
Alman Sport-1 kanalında, Almanya'da yetişen İlkay Gündoğan ile Hakan Çalhanoğlu'nun da Galatasaraylı oldukları hatırlatıldı. Programda, "Birkaç sezon içinde İlkay'ı da Galatasaray formasıyla görebiliriz" yorumu yapıldı.
M. City'de oynayan İlkay daha önce, "Galatasaray'ın 2000 yılında Avrupa'daki başarılarıyla büyüdüm" açıklaması yapmıştı.
(Fotomaç)
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