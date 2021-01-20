20 Ocak 2021, Çarşamba

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Almanlardan flaş transfer iddiası! İlkay Gündoğan ve Galatasaray...

Almanlardan flaş transfer iddiası! İlkay ve G.Saray...
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Giriş Tarihi: 20.01.2021

Arsenal forması giyen dünya yıldızı futbolcu Mesut Özil'in çocukluğunun takımı Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sport-1 kanalı, Manchester City forması giyen 'ın birkaç sezon içinde Galatasaray'a transfer olabileceğini duyurdu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Mesut Özil çocukluğunun takımı Fenerbahçe'ye transfer olması Almanya'da ciddi bir gündem yarattı. Alman basını, ülkede yetişen Türk gençlerinin takımlarını değil de Türk takımlarını tutmalarını masaya yatırdı.

Alman Sport-1 kanalında, Almanya'da yetişen ile 'nun da Galatasaraylı oldukları hatırlatıldı. Programda, "Birkaç sezon içinde İlkay'ı da Galatasaray formasıyla görebiliriz" yorumu yapıldı.

M. City'de oynayan İlkay daha önce, "Galatasaray'ın 2000 yılında Avrupa'daki başarılarıyla büyüdüm" açıklaması yapmıştı.

(Fotomaç)

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