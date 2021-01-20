20 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

İrfan Can Kahveci ateşi yaktı! Galatasaray...

İrfan Can ateşi yaktı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.01.2021

Bektaş Kahveci, başarılı futbolcunun, Galatasaraylı olduğunu ve sarıkırmızılı formayı giymek istediğini söyledi. Şimdi gözler bir süredir transferde sessizliğe bürünen yöneticilere çevrildi.

ile İrfan Can Kahveci ekseninde çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçen hafta oynadığı maçın ardından başarılı futbolcu, bir soru üzerine, " çok değerli bir hocamız" ifadesini kullanırken son olarak babası transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 'nin sorularını yanıtlayan , oğlu İrfan Can Kahveci'nin 'den ayrılmak istediğini belirterek "Galatasaray'da oynamak istiyor" diye konuştu.

F.BAHÇE'YE ANINDA CEVAP
Hacı Bektaş Kahveci, "Başkan , '13 milyon euro istiyormuş' diye duydum. Normaldir ama Başakşehir'den artık ayrılmak istiyor" dedi. Kahveci ayrıca, "İrfan Can Fenerbahçeliydi ama dayıları Galatasaraylı yaptı" şeklinde konuştu. Fatih Terim de maçı sonrası, İrfan'ı takımında görmek istediğini kaydetmişti. Şimdi gözler yönetime çevrilirken Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i aldığı ortamda Galatasaray'ın da İrfan Can'ı alarak ses getirmesi bekleniyor.

GERİ ADIM ATMIYOR!
Başakşehır Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'ın istekli olmasını kaçırmadı ve "İrfan Can'ın fiyatı 13 milyon euro" dedi ve geri çekildi. Avrupa'dan teklifler olduğu söylenmesine karşın dış basında bu yönde herhangi bir bilgi gelmezken iki kulüp arasındaki görüşmelerin ise sürdüğü öğrenildi. Daha önce 4 milyon euro öneren Galatasaray'ın rakamı 5 milyon euro'ya yükselttiği ve bir sonraki satıştan yüzde 50 teklif ettiği ifade edildi.

İSTEDİKLERİNİ ALAMADIK
Yönetimden geçen sene başında istifa eden , sosyal medyada katıldığı bir canlı yayında transferlerle ilgili önemli ipuçları verdi. Özüdoğru, ''Fatih Terim'in istediği transferleri yapamadık. Hocanın ana listesini alamadığımız için, hoca da listesinde olmayan ancak kendisine sunulan isimleri onaylamak zorunda kaldı'' dedi. Şimdi taraftarlar yine aynı durumun yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor.

(Fotomaç)

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