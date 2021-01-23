23 Ocak 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 Giriş Tarihi: 23.01.2021

'in 21. haftasında ile karşılaşacak olan 'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılılarda Yeni Malatyaspor deplasmanı öncesinde 5 eksik var işte detaylar...

'in 21. haftasında ile karşılaşacak olan 'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılılarda Yeni Malatyaspor deplasmanına, , , , ve 'dan yoksun gidecek. İşte Cimbom'un Yeni Malatyaspor kafilesi;

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