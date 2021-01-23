Falcao'ya Amerikadan bir teklif daha geldi!
Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği yıldız oyuncu Radamel Falcao'ya, Amerika'dan teklifler gelmeye devam ediyor. En son yazılı teklif gönderen Portland Timbers'ın ardından, bir başka Amerikan kulübü daha Kolombiyalı golcünün peşine düştü. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS transferleri)
Radamel Falcao için Galatasaray'a ABD'nin profesyonel futbol liginden teklifler geliyor.
Portland Timbers'ın yazılı teklifinden sonra, yine doğu grubunda yer alan bir başka takım, İngiliz teknik direktör Gary Smith yönetimindeki Nashville de Falcao'ya talip oldu.
Ajansspor'da yer alan habere göre; onlar da tıpkı Portland gibi, transfer ücreti veremeyeceklerini, sadece oyuncunun sözleşmesinden doğan tüm parayı ödeyebileceklerini söyledi.
Falcao ve ailesi en azından sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalmayı tercih etse de, sarı kırmızılı yönetim gelen tekliflerdi değerlendirme niyetinde.
CENGİZ: "FALCAO BÜYÜK KARAKTER"
Başkan Mustafa Cengiz, "Falcao çok iyi bir karakter, büyük bir futbolcu ve profesyonel. Tedavisini olur, gelir takımımıza katılır. Fakat gitme düşüncesi olursa, saygı duyarız, onun için çok teklif alıyoruz" demişti.
Radamel Falcao'nun Galatasaray performansı
Geçen sezon Galatasaray'da 22 maçta 1484 dakika süre alan Falcao, 11 gol atıp 1 de asist yapmıştı.
Tecrübeli golcü bu sezon ise sakatlıklardan yakasını kurtaramadı ve 9 maçta 5 gol 2 asistlik katkı yaptı.
Yıllık net 5 milyon Euro kazanan Falcao'nun sözleşmesi 31 Mayıs 2022 tarihinde bitecek.
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