19 Ocak 2021, Salı

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Galatasaray'ın Josef de Souza pişmanlığı!

G.Saray'ın Josef pişmanlığı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.01.2021

Performansıyla Beşiktaş’ın orta saha yükünü sırtlayan Josef de Souza, Seri-Lemina gidince Aslan’a önerildi. Ancak sakatlık geçmişi nedeniyle G.Saray’ın tercihi 600 bin Euro daha maliyetli olan Nijeryalı isim oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Derbide Beşiktaş'a galibiyeti getiren gollerden birine imza atan Josef de Souza'nın siyah-beyazlı takıma imza atmadan önce Galatasaray'a önerildiği ortaya çıktı.

Brezilyalı ön liberonun menajeri Leite, Seri ve Lemina ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı kulübün kapısını çaldı ancak olumsuz yanıt aldı. Sakatlık geçmişinden dolayı Josef'e temkinli yaklaşan Galatasaray'ın Etebo hamlesi hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

Kiralama bedeli ile birlikte Josef'ten 600 bin Euro daha maliyetli olan Etebo, Beşiktaş derbisindeki son şansını iyi kullanamadı. Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı orta sahanın kiralık sözleşmesini en az zararla feshetmeye çalışıyor.

(Sabah)

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