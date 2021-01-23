23 Ocak 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan orta sahaya çifte harekat! Seri veya Nakamba...

Aslan'dan çifte harekat! Orta saha için 2 isim
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.01.2021

Orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın listesinde iki isim bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Michael Seri veya Marvelous Nakamba'dan birini kiralamak için gaza bastı. | Son dakika Galatasaray haberleri

Sarı-Kırmızılılar orta sahaya İrfan Can Kahveci dışında, 6 numaralı pozisyonda oynayabilecek bir futbolcuyu daha istiyor. İngiliz basının haberine göre; Aston Villa'da bu sezon sadece 7 maça çıkan Marvelous Nakamba için girişimde bulunuldu. Sarı-kırmızılıların 27 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istediği ifade edildi. Diğer yandan 'da ilk yarıda lig kadrosuna alınmayan Jean Michael Seri'nin, Galatasaray'a geri dönmeyi çok istediği kaydedildi. 29 yaşındaki futbolcunun yönetimden haber beklediği belirtildi.

DIAGNE GİDERSE YENİ GOLCÜ

İsmi İngiliz kulüpleriyle anılan Mbaye Diagne için yazılı olmasa da sözlü teklifler geliyor. Sarı- kırmızılıların, istenilen rakamı getirene 'yi satacağı ve yerine golcü alacağı öğrenildi. (Fotomaç)

Sezon sonunda G.Saray'dalar! 2 isim... haberin devamı

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