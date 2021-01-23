23 Ocak 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da stat ismine 4 aday!

G.Saray'da stat ismine 4 aday!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.01.2021

içinde yer alan Türk Telekom Stadı'nın isim hakkı sezon sonunda bitiyor. İsim hakkı için 4 aday var. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray yönetiminin, mevcut sponsor Türk Telekom ile yeniden masaya oturduğu belirtildi. Ayrıca biri Çinli telefon firması olmak üzere üç şirketin daha sarı-kırmızılı kulüple yakın temasta olduğu kaydedildi.

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