Galatasaray'da stat ismine 4 aday!

Ali Sami Yen Spor Kompleksi içinde yer alan Türk Telekom Stadı'nın isim hakkı sezon sonunda bitiyor. İsim hakkı için 4 aday var. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray yönetiminin, mevcut sponsor Türk Telekom ile yeniden masaya oturduğu belirtildi. Ayrıca biri Çinli telefon firması olmak üzere üç şirketin daha sarı-kırmızılı kulüple yakın temasta olduğu kaydedildi.

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