23 Ocak 2021, Cumartesi

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Galatasaray bugün Malatya’ya gidecek!

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Giriş Tarihi: 23.01.2021

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar bugün 16.00'da Malatya'ya uçacak. | Son dakika Galatasaray haberleri

Süper Lig'in 21. haftasında ile karşılaşacak Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor. Dünkü idmanda, maçında tam süre alan isimler yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise pas oyunu ve çift kale maç yaptı. Emre Taşdemir, sahada ayrı çalıştı. Şener ile Oğulcan ise salonda çalışmaya başladı. Cimbom 16.00'da Malatya'ya uçacak.

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