Galatasaray bugün Malatya’ya gidecek!

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar bugün 16.00'da Malatya'ya uçacak. | Son dakika Galatasaray haberleri

Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor. Dünkü idmanda, Denizlispor maçında tam süre alan isimler yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise pas oyunu ve çift kale maç yaptı. Emre Taşdemir, sahada ayrı çalıştı. Şener ile Oğulcan ise salonda çalışmaya başladı. Cimbom 16.00'da Malatya'ya uçacak.

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