22 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu KAP'a bildirdi!

G.Saray yeni transferini KAP'a bildirdi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 Giriş Tarihi: 22.01.2021

devre arasındaki ilk transferini yaptı. Sarı-kırmızılılar yeni transferi 'nu 'a getirerek KAP'a açıklama yaptı. | Galatasaray transfer haberleri ( transferleri)

, Ümit Milli Takım forması da giyen genç yetenek 'nu renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar İngiltere ekiplerinden forması giyen 21 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı.

Sarı-kırmızılılar, futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunmasını istedi ancak İngiliz kulübü genç futbolcudaki potansiyeli dikkate alarak bunu kabul etmedi.

Ümit Milli Takımımız'ın da formasını terleten Halil Dervişoğlu, bu sezon Brentford ile 2 maça çıktı. Genç futbolcu bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Halil Dervişoğlu'nun 2024 yılına kadar anlaşması bulunuyor.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford F.C. ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Yeni transfer Halil Dervişoğlu İstanbul'a geldi! 'a geldi!

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