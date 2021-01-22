Galatasaray Halil Dervişoğlu'nu KAP'a bildirdi!
Galatasaray devre arasındaki ilk transferini yaptı. Sarı-kırmızılılar yeni transferi Halil Dervişoğlu'nu İstanbul'a getirerek KAP'a açıklama yaptı. | Galatasaray transfer haberleri (GS transferleri)
Galatasaray, Ümit Milli Takım forması da giyen genç yetenek Halil Dervişoğlu'nu renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar İngiltere Championship ekiplerinden Brentford forması giyen 21 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı.
Sarı-kırmızılılar, futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunmasını istedi ancak İngiliz kulübü genç futbolcudaki potansiyeli dikkate alarak bunu kabul etmedi.
Ümit Milli Takımımız'ın da formasını terleten Halil Dervişoğlu, bu sezon Brentford ile 2 maça çıktı. Genç futbolcu bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Halil Dervişoğlu'nun 2024 yılına kadar anlaşması bulunuyor.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford F.C. ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları