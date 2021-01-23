23 Ocak 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim kadroyu bozmayacak

Terim kadroyu bozmayacak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.01.2021

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör , Denizlispor karşısında çıktığı 11 ile mücadeleye çıkacak. | Son dakika Galatasaray haberleri

Kaleyi 220 gün sonra 'ya emanet eden İmparator, savunma hattından da memnun. Luyindama'yı yedekte bekletecek Terim; Linnes, Donk, Marcao ve Saracchi'yi kullanacak. Orta sahada , Belhanda ve Emre Akbaba'yı değerlendirecek tecrübeli hoca, hücumda Feghouli, Arda ve Babel'i oynatacak.

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