Galatasaray'da Fatih Terim kadroyu bozmayacak

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Denizlispor karşısında çıktığı 11 ile mücadeleye çıkacak. | Son dakika Galatasaray haberleri

Kaleyi 220 gün sonra Muslera'ya emanet eden İmparator, savunma hattından da memnun. Luyindama'yı yedekte bekletecek Terim; Linnes, Donk, Marcao ve Saracchi'yi kullanacak. Orta sahada Taylan, Belhanda ve Emre Akbaba'yı değerlendirecek tecrübeli hoca, hücumda Feghouli, Arda ve Babel'i oynatacak.

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