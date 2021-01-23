Galatasaray transferde 3 yerliyle anlaştı! Gelecek sezon...
Gelecek sezon yürürlüğe girecek yeni yabancı kuralı öncesi Galatasaray, transferde temkinli davranıyor. Sarı-kırmızılılar, hem bu kuralı hem de harcama limitlerini göz önünde bulundurarak sezon sonunda takımlarıyla sözleşmeleri bitecek 3 yerli isimle anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Ara transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması için startı verdi.
Sarı-Kırmızılılar sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Kasımpaşalı Aytaç Kara, Alanyasporlu Salih Uçan ve Karagümrük'ten Fatih Kuruçuk'la her konuda anlaşmış durumda. Şu anda kasadan herhangi bir bonservis bedeli çıkarmak istemeyen yönetim 3 ismi de yeni sezonda kadrosuna katma kararı aldı.
Ön anlaşmaların imzalandığı ve 3 futbolcunun sözleşmeleri biter bitmez resmen Galatasaraylı olacağı gelen bilgiler arasında.
ROTASYON GENİŞLEYECEK
Bu sezon dar rotasyondan şikayetçi olan Terim yeni sezonda kadroyu geniş tutacak. (Takvim)
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