22 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Henry Onyekuru'yu KAP'a bildirdi!

G.Saray Onyekuru'yu KAP'a bildirdi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 Giriş Tarihi: 22.01.2021

Devre arası transfer döneminde Halil Dervişoğlu'nu İstanbul'a getiren , bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı takım, daha önce 1.5 yıl parçalı formayı giyen için kulübü Monaco ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

, Halil Dervişoğlu'ndan sonra bir transferi daha açıkladı. Sarı-kırmızılılar, 'nun transferi için Monaco ile görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SABAH 04.00 SIRALARINDA İSTANBUL'DA!

Nijeryalı yıldızın bu gece İstanbul'a geleceği ve 04.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda olacağı öğrenildi.

Henry Onyekuru İstanbul'a geliyor!

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