Devre arası transfer döneminde Halil Dervişoğlu'nu İstanbul'a getiren Galatasaray, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı takım, daha önce 1.5 yıl parçalı formayı giyen Henry Onyekuru için kulübü Monaco ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'ndan sonra bir transferi daha açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco ile görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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