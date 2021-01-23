23 Ocak 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 7. kez karşılaşacak!

G.Saray ile Yeni Malatyaspor 7. kez karşılaşacak!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.01.2021

Süper Lig'in 21. haftasında sahasında 'ı ağırlayacak. 2 takım böylelikle ligde 7. kez karşılaşmış olacak.

İki ekip arasında daha önce yapılan 6 lig maçında sarı-kırmızılılar 3, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

'ın attığı 8 gole, 5 golle karşılık verdi.

İki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçı için karşı karşıya geldi. 12 Ocak'ta Malatya'da oynanan maçın normal süresi 0-0, uzatmaları ise 1-1 sona erdi. Penaltıları 7-6 alan Galatasaray tur atladı.

MALATYA'DAKİ MAÇLAR

İki takım, ligde Malatya'da 3 kez karşı karşıya gelirken Galatasaray, bu maçlarda galibiyet elde edemedi.

Malatya'da yapılan 3 karşılaşmada ev sahibi takım 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Yeni Malatyaspor'un 5 golüne karşılık 2 gol atabildi.

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