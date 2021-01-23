23 Ocak 2021, Cumartesi

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Derbide Fenerbahçe Opet Galatasaray HDI Sigorta'yı yendi

Derbide kazanan Fenerbahçe!
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Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 Giriş Tarihi: 23.01.2021

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasındaki derbide , konuk olduğu 'yı 3-0 yendi. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasındaki derbide , konuk olduğu 'yı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: ,

Galatasaray HDI Sigorta: , , , Kosheleva, , Ryhkliuk (, , , )

Fenerbahçe Opet: Mhajlovic, , , , Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Robinson, Bahar Toksoy Guidetti)

Setler: 22-25, 22-25, 21-25

Süre: 89 dakika (30, 33, 26)

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