23 Ocak 2021, Cumartesi
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Canlı yayında duyurdu! "İrfan Can Kahveci Galatasaray forması giymek istiyor"
A Spor yorumcusu Serhan Türk, 'Son Sayfa Transfer' programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Türk, "İrfan Can, Galatasaray forması giymek istiyor." dedi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
23.01.2021
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