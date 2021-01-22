Simone Zaza kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Kaç golü var?
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son olarak Simone Zaza gündeme geldi. Simone Zaza haberi taraftarları heyecanlandırırken, kariyeri ve özellikleri hakkında birçok sorgu yapılıyor. Peki, Simone Zaza kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Kaç golü var?
Zirve yarışında Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi takibini sürdüren Galatasaray, orta saha, forvet, kanat ve sağ bek arayışlarını sürdürüyor. Galatasaray'da son olarak gündeme Simone Zaza geldi. Peki, Simone Zaza kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Kaç golü var?
SIMONE ZAZA KİMDİR?
Futbol kariyerine Atalanta'da başlayan Zaza; Sampdoria, Ascoli, Juventus, West Ham, Valencia ve Torino formaları giyerken, bonservisine toplamda 68.5 milyon Euro ödendi. 29 yaşındaki futbolcu, Torino formasıyla 72 maça çıkarken 15 gol atıp, 9 asist yaptı. Kariyeri boyunca ise 346 karşılaşmada 112 gole imza attı.
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