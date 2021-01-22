22 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Simone Zaza kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Kaç golü var?

Simone Zaza kimdir?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.01.2021

Ara dönemi çalışmalarını sürdüren 'da son olarak gündeme geldi. Simone Zaza haberi taraftarları heyecanlandırırken, kariyeri ve özellikleri hakkında birçok sorgu yapılıyor. Peki, Simone Zaza kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Kaç golü var?

Zirve yarışında Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi takibini sürdüren , orta saha, forvet, kanat ve sağ bek arayışlarını sürdürüyor. Galatasaray'da son olarak gündeme geldi. Peki, Simone Zaza kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Kaç golü var?

SIMONE ZAZA KİMDİR?

Futbol kariyerine Atalanta'da başlayan Zaza; Sampdoria, Ascoli, Juventus, West Ham, Valencia ve Torino formaları giyerken, bonservisine toplamda 68.5 milyon Euro ödendi. 29 yaşındaki futbolcu, Torino formasıyla 72 maça çıkarken 15 gol atıp, 9 asist yaptı. Kariyeri boyunca ise 346 karşılaşmada 112 gole imza attı.

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