Galatasaray 89-63 Basket Landes (MAÇ SONUCU-ÖZET)
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu mücadelesinde Galatasaray, Basket Landes ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, Fransız temsilcisini 89-63 mağlup etti.
Fransa'da yapılan D Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden Galatasaray, ilk seriden ertelenen maçta Basket Landes ile karşı karşıya geldi.
Bourges kentindeki Prado Spor Sarayı'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 34-22 önde geçen Galatasaray, devre arasına 50-33 üstünlükle girdi.
İkinci yarıda da aradaki farkı koruyan sarı-kırmızılı ekip, üçüncü periyotunu 75-46 önde kapattığı karşılaşmayı 89-63'lük skorla kazandı.
Grupta daha önce Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla yaptığı 2 maçı da kaybeden Galatasaray, ilk galibiyetini elde etti.
Sarı-kırmızılı ekipte 16 sayıyla Epiphanny Prince, Basket Landes'te 13 sayıyla Valeriane Vukosavljevic takımlarının en skorer oyuncuları oldu.
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