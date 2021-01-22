Tahkim Kurulu Galatasaraylı Mbaye Diagne'nin cezasını onadı! Yeni Malatyaspor maçında...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş derbisinde direkt kırmızı kart gören Mbaye Diagne'nin 2 maçlık men cezasını onadı. Senegalli forvet, Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. | Son dakika Galatasaray haberleri

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) kararına yapılan itirazı görüştüğü belirtildi.

Kurulun, itiraz başvurusunu reddederek sarı-kırmızılı oyuncunun 2 resmi müsabakadan men cezasını onadığı bildirildi.

İşte o açıklama:

"1. E.2021/52 – K.2021/31

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Mbaye Diagne ilgili PFDK'nın 21.01.2021 tarihli E.2020-2021/590 K.2020-2021/730 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Mbaye Diagne'nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu"

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