22 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Tahkim Kurulu Galatasaraylı Mbaye Diagne'nin cezasını onadı! Yeni Malatyaspor maçında...

Tahkim'den Diagne kararı! Yeni Malatyaspor maçında...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 Giriş Tarihi: 22.01.2021

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, derbisinde direkt kırmızı kart gören 'nin 2 maçlık men cezasını onadı. Senegalli forvet, Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçında forma giyemeyecek. | Son dakika haberleri

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) kararına yapılan itirazı görüştüğü belirtildi.

Kurulun, itiraz başvurusunu reddederek sarı-kırmızılı oyuncunun 2 resmi müsabakadan men cezasını onadığı bildirildi.

İşte o açıklama:

"1. E.2021/52 – K.2021/31

Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu ilgili PFDK'nın 21.01.2021 tarihli E.2020-2021/590 K.2020-2021/730 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Mbaye Diagne'nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

"

Derbide kırmızı kart çıktı! İşte o pozisyon haberin devamı

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