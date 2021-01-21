Ahmet Çakar'dan Galatasaraylı yıldıza övgü! "Faydalı bir adam"
Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, bugünkü köşesinde Galatasaray'ın Denizlispor'u 6-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Çakar, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Younes Belhanda ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. İşte Ahmet Çakar'ın bugünkü yazısı...
Galatasaray hiç sıkmadan ligin en zayıf ekibini yendi. Bu tür maçlar ölçü olmaz. Denizlispor'a Allah kolaylık versin, böyle devam ederlerse muhtemelen küme düşecekler.
Bu tür maçlar ancak 3 puan maçıdır ve kazanılması gereken sürpriz yaşanmayacak maçlardır. Dün gece Galatasaray Muslera'sına tekrar kavuştu. Tartışmasız olarak Süper Lig'in en iyi kalecisi ve en beyefendisi. Zorlu bir sakatlığı atlattı ve tekrar formasına kavuştu. Döndüğü ilk karşılaşmada da oldukça iyi bir performans sergiledi.
6 tane atmak kolay değil gibi görünse de dün geceye baktığımızda bazen 6 bile az olmuş diyebiliyoruz. Arda Turan çok değişik bir adam. Önemli yetenekleri var ve artık Galatasaray'da işlem çözücü. Görev yaptığı karşılaşmalarda farkını gösteriyor. Zaman zaman çok eleştirilen Belhanda ise şudur, budur ama yararlı bir adamdır. Dün gece de bunu gördük.
İlk yarı sonunda Galatasaray lehine 3-0'lık bir galibiyet var. İkinci yarı ise sarı-kırmızılı takım adeta yürüdü gitti. Bu tür maçlar bazı oyuncuların kazanılması, bazı oyuncuların denenmesi için çok önemli. Ligin neredeyse yarısı geride kaldı ve Galatasaray ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'la şampiyonluk potasında. Eksikleri var mı, tabii ki var. Falcao bir türlü sakatlıktan dönemiyor, dün gece Diagne yok ama atılan 6 gol var.
Denizlispor, tuhaf bir takım. Tek tek bakıldığında kötü oyuncuları yok ama ligin şu andaki en dipteki takımlarından biri. Dün yaptıkları hatalarla farklı yenilgiden kaçmaları imkansızdı. Sonuç olarak baktığımızda Galatasaray yapması gerekeni yaptı.
Ligin ilk yarısının bitimine bir hafta kaldı. İnanılmaz ciddi ve 3 büyüklerin her birinin eşit bir şekilde şampiyonluğu kovaladığı çekişmeli bir lige hazır olalım.
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