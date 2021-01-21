21 Ocak 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Mehmet Ekici ile yakın temas

Mehmet Ekici ile yakın temas
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.01.2021

İrfan Can için Başakşehir'in istediği rakam Galatasaray için ulaşılamaz halde… Ancak vazgeçmeden teklif üzerine teklif yapılıyor. Bunun yanı sıra alternatiflerle de görüşmeler sürüyor.

İrfan Can için Başakşehir'in istediği rakam Galatasaray için ulaşılamaz halde… Ancak vazgeçmeden teklif üzerine teklif yapılıyor. Bunun yanı sıra alternatiflerle de görüşmeler sürüyor. ve isimleri ön plana çıkmışken, sürpriz bir isim gündeme geldi. 'nin sözleşmesini feshettiği, 6 aydır takım arayan Mehmet Ekici. Gurbetçi oyuncuyla bazı temaslar olduğu ve Terim'in onay vermesi halinde görüşmelerin derinleştirileceği ifade edildi.

(Fotomaç)

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