20 Ocak 2021, Çarşamba

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Galatasaray'da İrfan Can Kahveci'nin alternatifi hazır: Erick Pulgar

G.Saray'a Şilili orta saha! İrfan Can olmazsa o gelecek
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Giriş Tarihi: 20.01.2021

Galatasaray'da transfer listesinin başında bulunan transferi 'in olumsuz tavrı nedeniyle zora girerken, İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, 'ı çok istiyor ancak 'in uzlaşmaz tavrı nedeniyle alternatif çalışmaları da sürüyor. ve Aytaç Kara "Bizim için yeterli değil" denilerek Terim'den veto yedi. Orkun Kökçü'ye onay çıktı. Ancak onun için alınan ilk fiyatlarda hiç de parlak değil. İrfan Can'a çok yakın rakamlar ortaya çıktı. Terim'i mutlu edecek orta saha oyuncuları aranmaya devam ediyor. İtalya'dan tam da bu iddiaları tamamlayacak bir haber geldi. Yerel gazetesi 'da forma giyen Şilili 'ı, ve ile beraber Galatasaray'ın da izlediğini yazdı. Haberde başka detay verilmezken gözler Aslan'a çevrildi.

(Fotomaç)

Galatasaray'dan Omar açıklaması! haberin devamı

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