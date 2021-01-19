Son dakika: Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui açıklaması!

Son dakika haberi: Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin taburcu olduğunu ve tedavisine evinde devam edileceğini açıkladı.

Galatasaray, yılbaşı akşamı talihsiz bir kaza geçiren ve o tarihten bu yana hastanede tedavi edilen Omar Elabdellaoui ile ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılarda yapılan açıklamada "Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital'dan taburcu olmuştur. Oyuncumuzun tedavisi evinde sürecektir." ifadelerine yer verildi.

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