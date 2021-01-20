20 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Emre Akbaba ipin ucunda! Fatih Terim...

Emre Akbaba ipin ucunda! Fatih Terim...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.01.2021

Teknik direktör ’in gözünden düşen 28 yaşındaki futbolcunun performansında sezon sonuna kadar düzelme görünmezse adı gönderilecekler listesinde yer alacak.

Devre arasında en az iki takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da iç transfer görüşmeleri sezon sonuna bırakıldı. Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Linnes, Donk, Etebo ve Saracchi'nin sözleşmeleri sona eriyor, Arda ve Babel'in opsiyonları bulunuyor. ve yönetim, oyuncuların performansına göre sezon sonunda karar verecek.

YENİ TEKLİF YOK
Sabah'ın haberine göre; Bu isimlerden takımda kalma olasılığı en düşük olarak Emre Akbaba görülüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 2018-19 sezonunda Alanyaspor'dan 4 milyon Euro'ya alınan ancak hayal kırıklığı yaratan Emre ile devam etmeyi düşünmüyor. Yıllık kazancı 9.2 milyon TL olan Emre'nin gidişi bütçeyi de rahatlatacak. Sözleşmesinde Avrupa'ya geçerli 15 milyon Euro'luk çıkış opsiyonu bulunan 28 yaşındaki hücum oyuncusuna Galatasaray yeni teklifte bulunmadı. Sarı-kırmızılılardan ayrılması beklenen Emre Akbaba'yı Süper Lig'deki birçok kulüp gündemine almaya başladı.

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