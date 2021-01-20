Galatasaray'da Emre Akbaba ipin ucunda! Fatih Terim...
Teknik direktör Fatih Terim’in gözünden düşen 28 yaşındaki futbolcunun performansında sezon sonuna kadar düzelme görünmezse adı gönderilecekler listesinde yer alacak.
Devre arasında en az iki takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da iç transfer görüşmeleri sezon sonuna bırakıldı. Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Linnes, Donk, Etebo ve Saracchi'nin sözleşmeleri sona eriyor, Arda ve Babel'in opsiyonları bulunuyor. Fatih Terim ve yönetim, oyuncuların performansına göre sezon sonunda karar verecek.
YENİ TEKLİF YOK
Sabah'ın haberine göre; Bu isimlerden takımda kalma olasılığı en düşük olarak Emre Akbaba görülüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 2018-19 sezonunda Alanyaspor'dan 4 milyon Euro'ya alınan ancak hayal kırıklığı yaratan Emre ile devam etmeyi düşünmüyor. Yıllık kazancı 9.2 milyon TL olan Emre'nin gidişi bütçeyi de rahatlatacak. Sözleşmesinde Avrupa'ya geçerli 15 milyon Euro'luk çıkış opsiyonu bulunan 28 yaşındaki hücum oyuncusuna Galatasaray yeni teklifte bulunmadı. Sarı-kırmızılılardan ayrılması beklenen Emre Akbaba'yı Süper Lig'deki birçok kulüp gündemine almaya başladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları