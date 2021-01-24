24 Ocak 2021, Pazar
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İŞTE O AÇIKLAMALAR;
Yeni Malatyaspor'u mücadelesinden ötürü kutluyorum. Böyle bir saha, bizim gibi oyuna hükmetmek isteyen bir takım için uygun değildi. Yine de ilk yarıda golü bulabilseydik gidişat farklı olacaktı.
Oyuncu performanslarını ve gidişatı değerlendirerek hamle yapmak kolay değil. Kulübeden her hamleyi yapmayı düşündük.
Maçın tamamına yakın kalemizde tehlike görmedik. 3 puanlar önemlidir, devam ederseniz ki bu bizim karakteristik özelliğimizdi daha önce, inşallah bu şekilde devam eder.
Gelen futbolcuların giderken Galatasaray'a kazandıracak isimler olmasını istiyorum. Bu niyetteyiz. Halil de Onyekuru da genç yetenekler. Onyekuru'yu zaten hepimiz biliyoruz.
Yeni Malatyaspor Galatasaray maçının ardından Fatih Terim: Halil ve Onyekuru...
Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Gelen futbolcuların giderken Galatasaray'a kazandıracak isimler olmasını istiyorum. Bu niyetteyiz. Halil de Onyekuru da genç yetenekler. Onyekuru'yu zaten hepimiz biliyoruz." dedi.
Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor'u Babel'in golü ile 1-0 mağlup eden Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim galibiyeti değerlendirdi.
İŞTE O AÇIKLAMALAR;
Yeni Malatyaspor'u mücadelesinden ötürü kutluyorum. Böyle bir saha, bizim gibi oyuna hükmetmek isteyen bir takım için uygun değildi. Yine de ilk yarıda golü bulabilseydik gidişat farklı olacaktı.
Oyuncu performanslarını ve gidişatı değerlendirerek hamle yapmak kolay değil. Kulübeden her hamleyi yapmayı düşündük.
Maçın tamamına yakın kalemizde tehlike görmedik. 3 puanlar önemlidir, devam ederseniz ki bu bizim karakteristik özelliğimizdi daha önce, inşallah bu şekilde devam eder.
Gelen futbolcuların giderken Galatasaray'a kazandıracak isimler olmasını istiyorum. Bu niyetteyiz. Halil de Onyekuru da genç yetenekler. Onyekuru'yu zaten hepimiz biliyoruz.
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