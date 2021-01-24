24 Ocak 2021, Pazar

GALATASARAY

Yeni Malatyaspor 0-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Aslan Malatya'da fire vermedi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 Giriş Tarihi: 24.01.2021

'in 21. haftasında deplasmanda 'u Babel'in golü ile 1-0 mağlup etti.

'in 21. haftasında deplasmanda 'u 1-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılıların tek golünü 88. dakikada Babel kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 39 yaparken, Yeni Malatyaspor'da 27 puanda kaldı.
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