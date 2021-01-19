19 Ocak 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'dan 2. İrfan Can Kahveci harekatı! İşte yeni teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği İrfan Can Kahveci'yi renklerine bağlamak için Başakşehir ile yeniden masaya oturacak. İşte sarı-kırmızılı yönetimin yıldız futbolcu için yapacağı yeni teklif... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'dan 2. İrfan Can Kahveci harekatı! İşte yeni teklif
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.01.2021

'in 19. haftasında deplasmanda 'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Galatasaray'dan 2. İrfan Can Kahveci harekatı! İşte yeni teklif

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılar bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Galatasaray'dan 2. İrfan Can Kahveci harekatı! İşte yeni teklif

'ın birinci gündem maddesi ise Kahveci...

Galatasaray'dan 2. İrfan Can Kahveci harekatı! İşte yeni teklif

'in kadroda görmek istediği yıldız futbolcu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

Galatasaray'dan 2. İrfan Can Kahveci harekatı! İşte yeni teklif

13 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

'in birkaç gün içinde Başkanı ile 2. kez masaya oturması bekleniyor. Gümüşdağ ilk görüşmede 13 milyon Euro talep etmişti.

Galatasaray'dan 2. İrfan Can Kahveci harekatı! İşte yeni teklif

ÖNCE 6 AYLIĞINA KİRALAMA

Alınan bilgilere göre 'ın yeni teklifi, 'ı sezon sonuna kadar kiralama, sezon sonunda 7 milyon Euro'luk zorunlu opsiyon ve sonraki satıştan yüzde 50 pay olacak.

Galatasaray'dan 2. İrfan Can Kahveci harekatı! İşte yeni teklif

NASIL BİR YANIT VERECEK?

Gümüşdağ'ın bu teklif ne yanıt vereceği merakla bekleniyor. Ancak 'ın 'a gitme konusundaki isteğinin 'in pazarlıktaki elini zayıflatabileceği ifade ediliyor.

(Takvim)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'a Diagne müjdesi! Teklifi kağıda döktüler G.Saray'a Diagne müjdesi! Teklifi kağıda döktüler
Onyekuru için geri sayım! Son düzlüğe girildi Onyekuru için geri sayım! Son düzlüğe girildi
G.Saray'ın Josef pişmanlığı! G.Saray'ın Josef pişmanlığı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör