Galatasaray'dan 2. İrfan Can Kahveci harekatı! İşte yeni teklif

13 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

Mustafa Cengiz'in birkaç gün içinde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile 2. kez masaya oturması bekleniyor. Gümüşdağ ilk görüşmede 13 milyon Euro talep etmişti.