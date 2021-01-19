Galatasaray'dan 2. İrfan Can Kahveci harekatı! İşte yeni teklif
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği İrfan Can Kahveci'yi renklerine bağlamak için Başakşehir ile yeniden masaya oturacak. İşte sarı-kırmızılı yönetimin yıldız futbolcu için yapacağı yeni teklif... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılar bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Galatasaray'ın birinci gündem maddesi ise İrfan Can Kahveci...
Fatih Terim'in kadroda görmek istediği yıldız futbolcu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...
13 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ
Mustafa Cengiz'in birkaç gün içinde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile 2. kez masaya oturması bekleniyor. Gümüşdağ ilk görüşmede 13 milyon Euro talep etmişti.
ÖNCE 6 AYLIĞINA KİRALAMA
Alınan bilgilere göre Galatasaray'ın yeni teklifi, İrfan Can'ı sezon sonuna kadar kiralama, sezon sonunda 7 milyon Euro'luk zorunlu opsiyon ve sonraki satıştan yüzde 50 pay olacak.
NASIL BİR YANIT VERECEK?
Gümüşdağ'ın bu teklif ne yanıt vereceği merakla bekleniyor. Ancak İrfan Can'ın Galatasaray'a gitme konusundaki isteğinin Başakşehir'in pazarlıktaki elini zayıflatabileceği ifade ediliyor.
(Takvim)
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