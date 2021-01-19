Galatasaray'da Onyekuru için geri sayım! Son düzlüğe girildi

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Monaco forması giyen eski futbolcusu Henry Onyekuru'nun transferi için Fransız ekibiyle son aşamaya geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Beşiktaş mağlubiyetinin yarası transferlerle sarılacak. Ara transferin kapanmasına iki hafta kala sarı-kırmızılı kulüpte büyük bir hareketlilik yaşanırken ilk olarak Henry Onyekuru'nun açıklanması bekleniyor. Nijeryalı futbolcunun zorunlu satın alma bedeli konusunda pazarlıklar devam ediyor. Monaco 5 milyon euro talep ederken Galatasaray'ın 4 milyon euro önerdiği belirtiliyor. Tarafların ortak bir noktada buluşması bekleniyor. Ayrıca bir sonraki satıştan Monaco'ya yüzde 30'luk pay verilmesi de gündemde... Galatasaray'a gelmek için gün sayan Onyekuru, iki kulübün el sıkışmasının ardından İstanbul'a gelecek.

OĞLU OKULA BAŞLADI

Transferine 'bitti' gözü ile bakan Henry Onyekuru Fransa'ya giderken eşi ve çocuğumu bir hafta önce İstanbul'da bırakmıştı. Ailesini daha önce oturduğu eve yerleştiren başarılı futbolcu, oğlunu da Florya Tesislerine yakın bir özel okula yazdırdığı öğrenildi.

(Fotomaç)

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