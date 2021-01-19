19 Ocak 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'a Diagne müjdesi! Teklifi kağıda döktüler

G.Saray'a Diagne müjdesi! Teklifi kağıda döktüler
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 Giriş Tarihi: 19.01.2021

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mbaye Diagne'ye West Bromwich talip olmuştu. İngiliz ekibinin Senegalli golcü için resmi teklif yaptığı öğrenildi. İşte Diagne için önerilen rakam... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

bir kaç gündür West Brom'un yeni teknik direktörü 'ın isteğiyle Galatasaray'dan Mbaye Diagne için teklif yapacağını yazıyordu. Dün ise sürpriz bir iddia geldi. İngiliz kulübünün, Senegalli golcü için Galatasaray'a sezon sonuna kadar 2 milyon euro kiralama bedeli, ligde kalmaları durumunda da 8 milyon euro da satın alma bedeli teklif etti. Teklifin resmileşmesiyle birlikte Diagne'nin İstanbul'dan ayrılması bekleniyor.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ
Mbaye Diagne, Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartını karşısında gördü ve derbinin kaderini belirledi. 58. dakikada yeşil sahayı terk ederken o ana kadar pek de iyi değildi zaten... Senegalli oyunda kaldığı sürede 21 kez topla buluştu. 3 pas attı. Bir tanesi yerini buldu. İstatistiklerin tutulmaya başladığı günden bu yana, Süper Lig'de 45 dakikadan fazla sahada kalıp 1 isabetli pas yapan oyuncu oldu.

(Fotomaç)

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