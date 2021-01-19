Galatasaray'a Diagne müjdesi! Teklifi kağıda döktüler
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mbaye Diagne'ye West Bromwich talip olmuştu. İngiliz ekibinin Senegalli golcü için resmi teklif yaptığı öğrenildi. İşte Diagne için önerilen rakam... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
SKY Sports bir kaç gündür West Brom'un yeni teknik direktörü Sam Allardyce'ın isteğiyle Galatasaray'dan Mbaye Diagne için teklif yapacağını yazıyordu. Dün ise sürpriz bir iddia geldi. İngiliz kulübünün, Senegalli golcü için Galatasaray'a sezon sonuna kadar 2 milyon euro kiralama bedeli, ligde kalmaları durumunda da 8 milyon euro da satın alma bedeli teklif etti. Teklifin resmileşmesiyle birlikte Diagne'nin İstanbul'dan ayrılması bekleniyor.
SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ
Mbaye Diagne, Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartını Beşiktaş karşısında gördü ve derbinin kaderini belirledi. 58. dakikada yeşil sahayı terk ederken o ana kadar pek de iyi değildi zaten... Senegalli oyunda kaldığı sürede 21 kez topla buluştu. 3 pas attı. Bir tanesi yerini buldu. İstatistiklerin tutulmaya başladığı günden bu yana, Süper Lig'de 45 dakikadan fazla sahada kalıp 1 isabetli pas yapan oyuncu oldu.
(Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları