Galatasaray sınıfta kaldı! Son 6 sezonda...

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, derbilerde beklenen performansı ortaya koyamıyor. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile son 6 sezonda oynadığı 22 maçın sadece 3'ünü kazandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray ezeli rakipleri karşısında takılmaya devam ediyor. Son olarak Beşiktaş ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip beklentilerin altında kalırken sahadan da 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve kötü performansına bir yenisini daha ekledi. Son 6 sezonda Beşiktaş ve Fenerbahçe ile 22 kez karşılaşan Galatasaray, İstanbul derbilerinin sadece 3'ünü kazanırken, 10 beraberlik, 9 mağlubiyet gördü. 21 yıl aradan sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın dışında oynadığı 5 maçta da gol atamaması dikkat çekti.

TERİM DE ÇARE OLAMADI

Fatih Terim'in takımın başına geçmesinin ardından iki şampiyonluk daha yaşayan Cimbom, tecrübeli teknik adamın yönetiminde aynı başarıyı derbi maçlara yansıtamadı. Galatasaray, Terim'in son döneminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzon ile 18 derbi karşılaşmasına çıkarken sadece 6 galibiyet aldı. Deneyimli çalıştırıcı, bu maçlarda 7 kez berabere kalırken, 5 kez de mağlup oldu. Bu dönemde Galatasaray, Fenerbahçe'ye yenilmezken (1G/5B), en çok galibiyeti ise Trabzon karşısında (3G) almayı başardı.

FARK 5 PUAN

G.Saray, 38 puanlı Beşiktaş ve Fenerbahçce'nin 5 puan gerisine düştü. Cimbom, G.Antep'in ardından 4'üncü sırada.

TERİM: TELAFİ EDECEĞİZ!

Galatasaray, Beşiktaş'a 2-0 yenilirken bunda Diagne'nin kırmızı kart görüp eksik kalması da etkili oldu. "Büyük maçlarda eksik kaldığınızda sonuç pek de istediğimiz gibi olmuyor" diyen Fatih Terim, "Defansif anlamda planlarımızı yerine getirdik ama ön alanda başarılı olduğumuz söylenemez. Açıkçası bu da beni üzüyor" dedi. Yarın Denizli ile karşılaşacaklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Daha çok maç var, telafi edeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray derbide Beşiktaş'a 2-0 kaybederken, baştan sona kadar galibiyetten uzak bir futbol sergiledi. Bu durum istatistiklere de net bir şekilde yansıdı. İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçındaki zayıf karnesi:

* 9 şut çekti, sadece 2 isabet (Emre Akbaba/Marcao) sağlayabildi.

* İlk yarıda 1 ikinci yarıda 2 kez olmak üzere Beşiktaş ceza sahasına sadece 3 kez top sürebildi.

* İlk yarıda Beşiktaş ceza sahasına atılan 16 toptan sadece 2'si yerini buldu.

* Toplamda 284 pas yapıp 245'inde başarılı olurken Beşiktaş 404 isabetli pas yaptı.

* Galatasaray tüm maç boyunca orta alanda 142 pas yaptı. Beşiktaş ise sadece ikinci yarıda orta alanda 142 pasa ulaştı.

* Galatasaray tüm maç boyunca Beşiktaş sahasında 26 top kaparken, Beşiktaş ise sadece ikinci yarıda Galatasaray yarı alanında 22 top kaptı.

BOŞLUĞU DOLMADI

Yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle Omar Elabdellaoui sezonu kapadı ve Galatasaray'ın sağ bek defosu ortaya çıktı. Şener ve Linnes'i dönüşümlü olarak savunmanın sağında kullanan Terim, iki oyuncudan da memnun kalmadı. Sarı-kırmızılı kulüp yabancı kontenjanında yer açılır ve bütçe oluşursa sağ bek takviyesi yapmayı planlıyor.

(Fotomaç)

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