19 Ocak 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray sınıfta kaldı! Son 6 sezonda...

Cimbom sınıfta kaldı! Son 6 sezonda...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.01.2021

Süper Lig'in 19. haftasında 'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, derbilerde beklenen performansı ortaya koyamıyor. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile son 6 sezonda oynadığı 22 maçın sadece 3'ünü kazandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray ezeli rakipleri karşısında takılmaya devam ediyor. Son olarak ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip beklentilerin altında kalırken sahadan da 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve kötü performansına bir yenisini daha ekledi. Son 6 sezonda Beşiktaş ve Fenerbahçe ile 22 kez karşılaşan Galatasaray, İstanbul derbilerinin sadece 3'ünü kazanırken, 10 beraberlik, 9 mağlubiyet gördü. 21 yıl aradan sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın dışında oynadığı 5 maçta da gol atamaması dikkat çekti.

TERİM DE ÇARE OLAMADI
'in takımın başına geçmesinin ardından iki şampiyonluk daha yaşayan , tecrübeli teknik adamın yönetiminde aynı başarıyı derbi maçlara yansıtamadı. Galatasaray, Terim'in son döneminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve ile 18 derbi karşılaşmasına çıkarken sadece 6 galibiyet aldı. Deneyimli çalıştırıcı, bu maçlarda 7 kez berabere kalırken, 5 kez de mağlup oldu. Bu dönemde Galatasaray, Fenerbahçe'ye yenilmezken (1G/5B), en çok galibiyeti ise Trabzon karşısında (3G) almayı başardı.

FARK 5 PUAN
G.Saray, 38 puanlı Beşiktaş ve Fenerbahçce'nin 5 puan gerisine düştü. Cimbom, G.Antep'in ardından 4'üncü sırada.

TERİM: TELAFİ EDECEĞİZ!
Galatasaray, Beşiktaş'a 2-0 yenilirken bunda Diagne'nin kırmızı kart görüp eksik kalması da etkili oldu. "Büyük maçlarda eksik kaldığınızda sonuç pek de istediğimiz gibi olmuyor" diyen Fatih Terim, "Defansif anlamda planlarımızı yerine getirdik ama ön alanda başarılı olduğumuz söylenemez. Açıkçası bu da beni üzüyor" dedi. Yarın ile karşılaşacaklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Daha çok maç var, telafi edeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray derbide Beşiktaş'a 2-0 kaybederken, baştan sona kadar galibiyetten uzak bir futbol sergiledi. Bu durum istatistiklere de net bir şekilde yansıdı. İşte Galatasaray'ın Beşiktaş maçındaki zayıf karnesi:

* 9 şut çekti, sadece 2 isabet (Emre Akbaba/Marcao) sağlayabildi.

* İlk yarıda 1 ikinci yarıda 2 kez olmak üzere Beşiktaş ceza sahasına sadece 3 kez top sürebildi.

* İlk yarıda Beşiktaş ceza sahasına atılan 16 toptan sadece 2'si yerini buldu.

* Toplamda 284 pas yapıp 245'inde başarılı olurken Beşiktaş 404 isabetli pas yaptı.

* Galatasaray tüm maç boyunca orta alanda 142 pas yaptı. Beşiktaş ise sadece ikinci yarıda orta alanda 142 pasa ulaştı.

* Galatasaray tüm maç boyunca Beşiktaş sahasında 26 top kaparken, Beşiktaş ise sadece ikinci yarıda Galatasaray yarı alanında 22 top kaptı.

BOŞLUĞU DOLMADI
Yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle Omar Elabdellaoui sezonu kapadı ve Galatasaray'ın sağ bek defosu ortaya çıktı. Şener ve Linnes'i dönüşümlü olarak savunmanın sağında kullanan Terim, iki oyuncudan da memnun kalmadı. Sarı-kırmızılı kulüp yabancı kontenjanında yer açılır ve bütçe oluşursa sağ bek takviyesi yapmayı planlıyor.

(Fotomaç)

Canlı yayında açıkladı! Aslan'a çifte transfer bombası haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'dan 2. İrfan Can harekatı! İşte yeni teklif G.Saray'dan 2. İrfan Can harekatı! İşte yeni teklif
G.Saray'a Diagne müjdesi! Teklifi kağıda döktüler G.Saray'a Diagne müjdesi! Teklifi kağıda döktüler
Onyekuru için geri sayım! Son düzlüğe girildi Onyekuru için geri sayım! Son düzlüğe girildi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör