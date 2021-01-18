Erman Toroğlu Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı! "Kartal aç Aslan doymuş"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fotomaç Gazetesi'nde köşesinde Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği derbiyi yorumladı. İşte Toroğlu'nun bugünki yazısı...
Aslan'ın başındaki adam da öyle. Hep kabahat başkalarında, kendisi pürü pak.
Öbür tarafta bir Kartal var. Bayağı aç. Habire avını arıyor. Sahadaki topçular da aç, başındaki teknik adam da aç. Kazanmayı daha fazla istiyor Kartal. Aslan doymuş. Aç olan Kartal, Aslan'ı devre dışı bırakıyor.
Lig uzun maraton tamam. Ama iki takımın arasındaki havaya bakınca siyah-beyazlılar daha fazla istiyorlardı ve hak ederek kazandılar. 11'e 11 Aslan gene biraz idare ediyordu ama 10 kişi kaldıktan sonra Kartal'a gücü yetmedi. G.Saray'ın iki stoperi iyi şeyler yapıyor gözüküyorlar ama dün ikisi de öyle birer hata yaptılar ki biri gol oldu, diğerini inanılmaz şekilde Beşiktaşlı oyuncu kaçırdı.
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Korkup kafasını sokmasa, Diagne atılmaz ama o tabana kafayı soktu, rakibini 10 kişi bıraktırdı. Bu da bir fedakarlıktır.
G.Saray oynuyor gözüktü ama siyah-beyazlı futbolcular sahaya sarı-kırmızılılara göre daha sağlam bastılar. Hücumlara daha çabuk çıktılar. Geriye daha çabuk döndüler.
Yani neresinden bakarsanız bakın Beşiktaş hak etti.
G.Saray bundan sonra toparlar mı? Bu görüntüyle zor. Yeni birkaç oyuncu alırlar, bir seri yakalayıp, havaya girerler mi? Fatih Terim'in bu davranış biçimleriyle, yönetimle ilişkileriyle bu iş zor.
Fatih Terim de yeni yönetimi bekliyor. Şimdiden ona yatırım yapıyor. Ama yönetime kim gelirse gelsin, Fatih Terim teknik direktör olsun veya olmasın, 'Demokles'in Kılıcı' gibi yönetimin üzerinde duracaktır. G.Saray teknik adamlığından elini ayağını çekmediği müddetçe.
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Sergen aşağılardan geldi.
Hep söylerdi, "Benim mümkün olduğu kadar kısa sürede büyük takım çalıştırmam lazım. Çünkü Anadolu'da ne yapsanız yapın, bir yere gelip tıkanıyorsunuz. Ama büyük takımlarda öyle değil" derdi.
Onu yakaladı ve şu ana kadar da az hatayla geldi. Sergenin gözü daha da yukarılarda biliyorum. Çalışana Allah yardım eder dedikodu yapana değil.
Hakem kırmız kartta bence doğruydu. Bazı ikili mücadelelerde iki takıma da eşit davrandı. İki yardımcısı onu iki yerde yanlış yönlendirdi.
Böyle havada bu zemini hazırlayıp, bu şartlarda bu futbolu oynattıran, sahadan sorumlu herkesi baştan sona tebrik etmek lazım.
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