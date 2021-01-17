Sahne Beşiktaş ve Galatasaray'ı bekliyor! Vodafone Park'ta son durum...

Derbiye sahne olacak Vodafone Park'ta, alttan ısıtma çalışmaları sayesinde zeminde kar tutmadı. Sık sık kontrolleri yapılan zeminde aynı zamanda çimin sertleşmesine de olanak tanınmadı.

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Beşiktaş Galatasaray derbisine Vodafone Park ev sahipliği yapacak. Karşılaşma öncesinde başlayan yoğun kar yağışının müsabakaya engel olup olmayacağı merak konusuydu. Vodafone Park'ın alttan ısıtma sistemi sayesinde zemin karla kaplanmadı ve çimin sertleşmesine izin verilmedi. Sahne artık sadece iki takımı bekliyor.

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