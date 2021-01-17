17 Ocak 2021, Pazar

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Sahne Beşiktaş ve Galatasaray'ı bekliyor! Vodafone Park'ta son durum...

Sahne derbiyi bekliyor! Vodafone Park'ta son durum...
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Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 Giriş Tarihi: 17.01.2021

Derbiye sahne olacak 'ta, alttan ısıtma çalışmaları sayesinde zeminde kar tutmadı. Sık sık kontrolleri yapılan zeminde aynı zamanda çimin sertleşmesine de olanak tanınmadı.

'in 19. haftasında oynanacak olan derbisine ev sahipliği yapacak. Karşılaşma öncesinde başlayan yoğun kar yağışının müsabakaya engel olup olmayacağı merak konusuydu. Vodafone Park'ın alttan ısıtma sistemi sayesinde zemin karla kaplanmadı ve çimin sertleşmesine izin verilmedi. Sahne artık sadece iki takımı bekliyor.

Kar yağışı dev derbiye izin verecek mi? İşte detaylar...

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