12 Ocak 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Ömer Uğurata ile yollar ayrılıyor!

G.Saray'da ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 Giriş Tarihi: 12.01.2021

, Erkek Basketbol Başantrenörü ile sözleşmelerin karşılıklı sonlandırılması için görüşmelere başladığını açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri ()

, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü 'nın sözleşmesinin karşılıklı feshi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz A Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ömer Uğurata ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü"

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