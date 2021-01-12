Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Ömer Uğurata ile yollar ayrılıyor!

Galatasaray, Erkek Basketbol Başantrenörü Ömer Uğurata ile sözleşmelerin karşılıklı sonlandırılması için görüşmelere başladığını açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ömer Uğurata'nın sözleşmesinin karşılıklı feshi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz A Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ömer Uğurata ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"

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