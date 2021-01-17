Süper Lig'de sahne devlerin! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 11'leri

1.3 MİLYARLIK DERBİ

Beşiktaş ile G.Saray arasında oynanacak derbinin kadro değerleri adeta dudak uçuklatıyor: 1 milyar 380 milyon TL! Beşiktaş'ın en değerli isimleri 7 milyon euro değerleri ile Rachid Ghezzal ile Vincent Aboubakar. İkiliyi 6.5 milyon euro değeri ile Josef de Souza takip ediyor. G.Saray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, 12 milyon euro değeri ile derbide sahanın en değerli oyuncusu olacak. Sarı-kırmızılılarda Marcao'nun ardından Luyindama'nın 7.5 milyon euro ve Emre Kılınç'ın da 6.5 milyon euro değeri bulunuyor. Kalecilere bakıldığında Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'nun 1.3 milyon euro, Galatasaraylı Okan Kocuk'un ise 900 bin euro piyasa değeri bulunuyor.