16 Ocak 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Beşiktaş derbisi öncesi Muslera'dan flaş istek! Fatih Terim'le özel görüştü

Muslera'dan flaş istek! Terim'le özel görüştü
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.01.2021

Süper Lig'in 19. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da sakatlıktan dönen Fernando , flaş bir istekte bulundu. Uruguaylı file bekçisi, teknik direktör ile özel olarak görüştü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Nando'dan yarinki derbi için flaş bir istek geldi. İki gündür takımla idmanlara çıkan , 'den, derbisinde forma giymek için izin istedi. Tecrübeli teknik adamla görüşme yapan Uruguaylı kaleci bu sezon yeteri kadar maç kaçırdığını ve derbide takımının başında kaptan olarak sahada olmak istediğini söyledi. Sağlık ekibi forma verilmesi durumunda Muslera'nın maça çıkabileceğini Terim'e iletti. Ancak risk konusunda da uyarılarda bulundu. Uruguaylı kaptanın Beşiktaş maçında forma giyme ihtimalinin olduğu ama riske edilme ihtimalinin az olduğu öğrenildi. (Fotomaç)

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