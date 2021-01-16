16 Ocak 2021, Cumartesi

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Kulüp yöneticisi açıkladı! İşte Galatasaray'ın Mostafa Mohamed için yaptığı teklif

Devre arasında Galatasaray'ın transfer etmek istediği ve teknik direktör Fatih Terim'in de açıkladığı Mostafa Mohamed için kulübünden açıklama geldi. Bir yönetici, sarı-kırmızılı takımın 23 yaşındaki golcü için yaptığı teklifi duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 16.01.2021 01:11 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 06:06
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Kulüp yöneticisi açıkladı! İşte Galatasaray'ın Mostafa Mohamed için yaptığı teklif

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transferini istediğini açıkladığı Mostafa Mohamed'le ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Kulüp yöneticisi açıkladı! İşte Galatasaray'ın Mostafa Mohamed için yaptığı teklif

Fransız ekibi St. Etienne ile anlaşma sağlayamayan Zamalek, son dakika açıklaması yaptı. Mısır temsilcisi, Galatasaray'ın yeni bir teklifle geldiğini ifade etti. Sarı-kırmızılıların Mısırlı forvet için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtildi.

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Kulüp yöneticisi açıkladı! İşte Galatasaray'ın Mostafa Mohamed için yaptığı teklif

7 MİLYON DOLAR
Btolat'ın haberine göre bir Zamalek yöneticisi, "G.Saray bize Mohamed için 7 milyon dolar önerdi" derken bu bedelin kiralama artı zorunlu satın alma opsiyonlu olduğu öğrenildi.

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Kulüp yöneticisi açıkladı! İşte Galatasaray'ın Mostafa Mohamed için yaptığı teklif

Daha önce kulüp başkanı Mortada Mansour, oyuncuyu Türk takımlarına satmayacağını açıklarken geçtiğimiz ay Spor Bakanlığı tarafından yolsuzluk gerekçesi ile görevden alınmıştı. (Fotomaç)

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