19 Ocak 2021, Salı

GALATASARAY

Josef de Souza Galatasaray'ı pişman ettirdi!

Josef G.Saray'ı pişman ettirdi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.01.2021

Galatasaray karşısında, 'ın ilk golü Josef de Souza'dan gelirken, sezon başı Galatasaray'ın gündeminde olan Brezilyalı futbolcu performansıyla parmak ısırttı.

Galatasaray karşısında, 'ın ilk golü Josef de Souza'dan geldi. Brezilyalı futbolcu sezon başında sarı-kırmızılı takıma da önerilmiş ancak karşılık bulamamıştı. Sakatlık geçmişinden dolayı Josef'e mesafeli yaklaşılırken buna karşılık Etebo hamlesi de hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Kiralama bedeli ile birlikte Josef'ten 600 bin euro daha maliyetli olan Etebo, Beşiktaş derbisinde de etkili olamadı. Nijeryalı orta sahanın devre arasında gönderilmesi planlanıyor.

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