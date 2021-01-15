15 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'dan Wilder Cartagena sürprizi!

Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz aday! Menajeriyle temas kuruldu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.01.2021

Son dakika transfer haberi... Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen 'un, 'da forma giyen 'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı kaydedildi. İşte detaylar...

Orta sahaya takviye yapmak isteyen G.Saray için yeniden ismi gündeme geldi.

ekibi 'dan ayrılmaya hazırlanan oyuncunun kariyerine formasıyla devam edebileceği iddia edildi.

basının iddiasına göre G.Saray, oyuncunun menajeriyle temas halinde. mevkinde forma giyen 26 yaşındaki oyuncu 'nda da oynuyor. (Takvim)

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