20 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray Henry Onyekuru'ya kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

G.Saray Onyekuru'ya kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş tarihi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.01.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, adı Fenerbahçe ile de anılan eski futbolcusu Henry Onyekuru'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızın transferi için ile anlaşma sağladığı öğrenilirken, Onyekuru'nun İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, eski yıldızı Henry Onyekuru'yu yeniden kadrosuna katıyor. Daha önce ailesini İstanbul'a getiren Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı takımın ile anlaşmaya varması sonucu kendisi de geliyor.

Hürriyet'in haberine göre Galatasaray, Henry Onyekuru transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Monaco ile 250 bin euro kiralama bedeli karşılığı anlaşma sağladı. Daha önce zorunlu satın alma opsiyonu çerçevesinde yapılan görüşmeler sonrası zorunlu satın alma opsiyonu ortadan kalktı.

Onyekuru'nun Cuma günü İstanbul'da olması ve takıma katılması bekleniyor.

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