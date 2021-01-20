Galatasaray Henry Onyekuru'ya kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, adı Fenerbahçe ile de anılan eski futbolcusu Henry Onyekuru'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızın transferi için Monaco ile anlaşma sağladığı öğrenilirken, Onyekuru'nun İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, eski yıldızı Henry Onyekuru'yu yeniden kadrosuna katıyor. Daha önce ailesini İstanbul'a getiren Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı takımın Monaco ile anlaşmaya varması sonucu kendisi de geliyor.
Hürriyet'in haberine göre Galatasaray, Henry Onyekuru transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Monaco ile 250 bin euro kiralama bedeli karşılığı anlaşma sağladı. Daha önce zorunlu satın alma opsiyonu çerçevesinde yapılan görüşmeler sonrası zorunlu satın alma opsiyonu ortadan kalktı.
Onyekuru'nun Cuma günü İstanbul'da olması ve takıma katılması bekleniyor.
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