Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'dan Ahmed Musa ve Trezeguet harekatı!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Ahmed Musa ve Trezeguet'nin liste başı olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı düşündüğü iki yıldız için temaslarını sıklaştırdı. İşte detaylar...

Fatıh Terim bir kanada Henry Onyekuru'yu diğer kanada Edin Visca'yı isterken, artan fiyatlar Galatasaray'ın geri adım atmasına neden oldu. Onyekuru ve Visca için için 15 milyon euro'nun üzerine çıkan bonservis bedeli ve 5 milyon euro'yu bulan yıllık ücret ödemelerinin şu ortamda söz konusu olmadığı ifade edildi.

TOPLAM MALİYETLERİ 2 MİLYON EURO

Fotomaç'ın haberine göre; Ahmed Musa'nın bonservisinin elinde olması ve Aston Villa'nın Trezeguet'yi 6 aylığına kiralamaya sıcak bakması, Galatasaray'ın transfer gündeminde iki futbolcunun öne çıkmasını sağladı. Trezeguet ve Musa için kulübün kasasından çıkacak rakamın 6 ay için 2 milyon euro civarında olduğu belirtildi. Terim'in de iki oyuncuya çok da uzak olmadığı belirtildi.

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