15 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'dan Ahmed Musa ve Trezeguet harekatı!

Cimbom'dan çifte transfer harekatı! O isimler liste başı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.01.2021

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen 'da ve nin liste başı olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı düşündüğü iki yıldız için temaslarını sıklaştırdı. İşte detaylar...

Fatıh bir kanada 'yu diğer kanada 'yı isterken, artan fiyatlar 'ın geri adım atmasına neden oldu. ve Visca için için 15 milyon euro'nun üzerine çıkan bonservis bedeli ve 5 milyon euro'yu bulan yıllık ücret ödemelerinin şu ortamda söz konusu olmadığı ifade edildi.

TOPLAM MALİYETLERİ 2 MİLYON EURO

Fotomaç'ın haberine göre; 'nın bonservisinin elinde olması ve 'nın yi 6 aylığına kiralamaya sıcak bakması, Galatasaray'ın transfer gündeminde iki futbolcunun öne çıkmasını sağladı. Trezeguet ve için kulübün kasasından çıkacak rakamın 6 ay için 2 milyon euro civarında olduğu belirtildi. Terim'in de iki oyuncuya çok da uzak olmadığı belirtildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'a flaş İrfan Can cevabı! 13 milyon euro... G.Saray'a flaş İrfan Can cevabı! 13 milyon euro...
Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz aday! Menajeriyle temas kuruldu Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz aday! Menajeriyle temas kuruldu
G.Saray'a derbi öncesi Muslera müjdesi! G.Saray'a derbi öncesi Muslera müjdesi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör