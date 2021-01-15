15 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Fatih Terim’in 33. Beşiktaş derbisi! İşte karnesi...

Fatih Terim’in Beşiktaş derbisi karnesi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 Giriş Tarihi: 15.01.2021

Teknik Direktörü , sarı-kırmızılıların başında ile bugüne kadar 32 kez karşılaştı. İşte Terim'in Beşiktaş derbisi karnesi...

Teknik Direktörü , sarı-kırmızılıların başında ile bugüne kadar 32 kez karşılaştı ve sahadan 12 defa galip ayrıldı. Terim'in öğrencileri 7 mağlubiyet alırken, 13 kez de berabere kaldı.

'de pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da, Teknik Direktör Fatih Terim'in bu derbilerde galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim yönetiminde daha önce siyah-beyazlılar ile , , ve 'nda toplam 31 kez karşılaştı. Terim'in öğrencileri 12 defa sahadan galip ayrılırken, 7 kez ise rakibine mağlup oldu. 13 maçta da kazanan taraf çıkmadı.

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Fatih Terim'li Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

15.03.2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0
27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0
05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0
29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

Kaynak: IHA

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