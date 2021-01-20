20 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray evinde 7 maçtır yenilmiyor

G.Saray evinde 7 maçtır yenilmiyor
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.01.2021

'in 20. haftasında sahasında Yukatel 'u 6-1 mağlup eden , iç sahadaki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

'in 20. haftasında , evinde karşılaştığı 'u 6-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla evindeki yenilmezliğini de sürdürdü. Cimbom, 'nda son olarak 'a mağlup olmuştu. Aslan, daha sonra oynadığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

'ni içeride 6-0 yenen Galatasaray, Denizlispor mücadelesiyle birlikte son iki iç saha müsabakasında 12 gol kaydetti, 1 gol yedi.

Aslan gol oldu yağdı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Muslera'dan maç sonu itiraf! İlk maçımı oynayacakmış gibi heyecanlandım Muslera'dan maç sonu itiraf! "İlk maçımı oynayacakmış gibi heyecanlandım"
Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri! Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri!
Sekidika Galatasaray'daki ilk golünü attı Sekidika Galatasaray'daki ilk golünü attı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör