20 Ocak 2021, Çarşamba
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Galatasaray evinde 7 maçtır yenilmiyor
Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u 6-1 mağlup eden Galatasaray, iç sahadaki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Denizlispor'u 6-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla evindeki yenilmezliğini de sürdürdü. Cimbom, TT Stadyumu'nda son olarak Alanyaspor'a mağlup olmuştu. Aslan, daha sonra oynadığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Gençlerbirliği'ni içeride 6-0 yenen Galatasaray, Denizlispor mücadelesiyle birlikte son iki iç saha müsabakasında 12 gol kaydetti, 1 gol yedi.
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