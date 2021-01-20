Galatasaray evinde 7 maçtır yenilmiyor

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u 6-1 mağlup eden Galatasaray, iç sahadaki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Denizlispor'u 6-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla evindeki yenilmezliğini de sürdürdü. Cimbom, TT Stadyumu'nda son olarak Alanyaspor'a mağlup olmuştu. Aslan, daha sonra oynadığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Gençlerbirliği'ni içeride 6-0 yenen Galatasaray, Denizlispor mücadelesiyle birlikte son iki iç saha müsabakasında 12 gol kaydetti, 1 gol yedi.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ