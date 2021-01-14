14 Ocak 2021, Perşembe

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Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi Fernando Muslera müjdesi!

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı dev derbinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle sahalardan unun süredir uzak olan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, takımla birlikte çalışmalara başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 14.01.2021 20:23 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 20:23
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Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi Fernando Muslera müjdesi!

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi Fernando Muslera müjdesi!

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Türkiye Kupası'ndaki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

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Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi Fernando Muslera müjdesi!

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı.

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Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi Fernando Muslera müjdesi!

Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu.

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Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi Fernando Muslera müjdesi!

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı.

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