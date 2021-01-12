12 Ocak 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Cem Emiroğlu Belhanda'ya kullandığı ifade nedeniyle istifa etti

Sözleri olay olmuştu! O ifade istifa getirdi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 Giriş Tarihi: 12.01.2021

'ın disiplin kurulu yedek üyesi Cem Emiroğlu, 'ya kullandığı ifade nedeniyle görevinden istifa etti. | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, " Spor Kulübü Disiplin Kurulu Yedek Üyesi Cem Emiroğlu görevinden istifa etmiştir. Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." denildi.

Galatasaray'ın ligde 4-3 kaybettiği İttifak Holding Konyaspor maçından sonra sosyal medya üzerinden 'nın futbolunu eleştirerek takımdan gönderilmesi gerektiğini savunan Cem Emiroğlu, "Bu bedevi ile mi sözleşme uzatılacak?" ifadesini kullanmıştı.

da sosyal medya hesabından Cem Emiroğlu'na tepki göstererek, "Bu, kabul edilemez. İlk olarak bir hakemin ırkçı ifadesine maruz kaldık. Şimdi de Galatasaray'ın bir disiplin kurulu üyesi tarafından 'bedevi' olarak tanımlanıyoruz. Bu ırkçılık ne zamana kadar sürecek? Kökenlerimi asla inkar etmeyeceğim. Kesinlikle bir bedeviyim ama takımını severek temsil eden bir bedeviyim." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Belhanda'dan o paylaşıma sert tepki! haberin devamı

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