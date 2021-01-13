13 Ocak 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Luyindama siftah yaptı

Luyindama siftah yaptı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.01.2021

'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama 120+1'inci dakikada sahneye çıktı. 27 yaşındaki yıldız, bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı.

'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama 120+1'inci dakikada sahneye çıktı. 27 yaşındaki yıldız, bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı. Ligde 13, Avrupa'da 2 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2'inci maçına çıkan Luyindama topu filelere yollayarak maçı penaltılara taşıdı.
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